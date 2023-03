Coach Norman Black, Bolts babawi sa maalat na shooting

Semis Game 4 Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

5:45pm – TNT vs Meralco

*Tropa angat sa serye, 2-1

ANEMIC ang shooting ng Meralco sa umpisa ng Game 3 ng PBA Governors Cup semis kontra TNT at itinakbo ng Tropang Giga ang 99-80 win noong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Naiwan ang Bolts 30-15 pagkatapos ng first quarter at 56-30 sa halftime, natapyasan nila ng 10 pagkatapos ng three pero naubusan na ng Boltahe at naiwan sa best-of-five series 2-1.

“We shot the ball horribly from three points,” suma ni coach Norman Black. “I think that really played a big part in this game.”

Mula sa labas ng arc ay 5 for 33 buong laro ang Meralco, 29 of 79 overall sa field.

Ampaw ang mga bitaw sa long range ng pistoleros ni Black na sina Allein Maliksi (0 for 7), Chris Newsome (0 for 4) at Chris Banchero.

Babalik ng Cubao venue ang magkatunggali para sa Game 4 ngayon, dalawang do-or-die games ang kailangang ipanalo ng Bolts para bumalik sa finals.

Kung hindi pa rin mahuhulog ang mga bitaw ng Meralco, bibiyahe sa championship round ang Tropang Giga laban sa waiting nang defending champion Ginebra. Winalis ng Gins ang San Miguel sa hiwalay na series.

Hindi rin nakatulong ang depensa ng Bolts, maaga silang sinilaban nina Mikey Williams at Rondae Hollis-Jefferson na tumapos ng 40 at 29 points, ayon sa pagkakasunod. (Vladi Eduarte)