Cake na bangus paksiw ang design kinaaliwan

Talaga namang mangangasim este matatamisan ka sa kakaibang cake na ito!

Maraming mga netizen ang napamangha sa isang cake na ibinahagi ng baker at TikToker na si Kuya Will (@kuyawillll) sa kanyang account. Caption niya dito, “A cake design you can smell.”

Ito ay isang uri ng fondant cake na tila makatotohanan ang pagkaka disenyo. Makikita sa mga larawan ang paksiw na bangus na ‘di mo aakalaing keri na pala gawing design sa cake.

Kwelang hirit ni Kuya Will sa video, “Nakakaloka di ko talaga alam kung pinagtitripan na lang ako ng mga kliyente ko o ano.”

Mapapanood ang pagpe-prepare niya ng naturang cake mula sa paglalagay ng icing, paghuhugis nito, paghuhulma, at hanggang sa mismong pagsasalansan nito bilang toppings.

Hiniwa-hiwa rin niya ang katawan ng bangus na mas nakatulong sa realistic vibes nito. Bukod dito, nilagay pa niya ito sa palayok!

Humakot ang video ng halos 1.5 milyong views at libo-libong reactions mula sa mga netizen.

Para kay @ynamagenda, ani, “Ang gagaling talaga ng mga baker ngayon sobra.”

Sabi naman ni @Chikababes, “Kuyaaa nakasmile lang ako hanggang matapos qt gaaaa miss u.”

Tila may hinahanap naman ang user na si @bossk_maximo, sabi niya, “May kulang po luya, kamatis, at sibuyas ahahaha.”

Ikaw, bet mo ba ng ganitong cake? (Moises Caleon)