Bumangga giba! Justin Brownlee, Ginebra sasagasaan kahit sino humarang

HINDI pinapangunahan ni coach Tim Cone, pero posible ang rematch ng kanyang Ginebra at Meralco ni coach Norman Black sa finals ng PBA Governors Cup.

Nauna na sa championship round sina Justin Brownlee at ang Gin Kings, magre-recharge para idepensa ang titulo na itinaas nila nang talunin noong nakaraang taon ang Bolts.

Dadalawa na lang naman ang naiwang pairing sa semis – Meralco at TNT, bagama’t abante sa best-of-five ang Tropang Giga 2-1 pagkatapos ng 99-80 win noong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Bago ‘yun ay kinumpleto nina Brownlee at ng Gins ang 3-0 sweep sa San Miguel Beer, huli ang 87-85 win.

Nang lumayo hanggang 18 ang Beermen ay naglalaro na sa isip ni Cone ang Game 4. Iba ang plano nina Brownlee, Christian Standhardinger, Scottie Thompson at Jamie Malonzo.

Sakaling Meralco, para na nga raw series ang Bolts-Gins sa season-ending finale.

“If we go up against Meralco, it’s going to be Meralco 5. It’s like ‘Shake, Rattle and Roll’,” lahad ni Cone patungkol sa horror movie na naka-15 installments na.

Sa naunang apat na pagtatapat, hindi nanalo ang Bolts. Eh kung TNT?

“Either way, it’s going to be great,” hirit ni Cone. “We have no control over that. We’ll just take what is coming.” (Vladi Eduarte)