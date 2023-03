BARMM police chief sibak sa estafa

Ipinasibak ni Philippine National Police Chief (PNP) chief Major General Rodofo Azurin Jr., si Police Brigadier General John Guyguyon, hepe ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) dahil sa dalawang kaso ng syndicated estafa.

Epektibo noong Marso 29, 2023 ang order ni Azurin na isinilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) kasabay ng dalawang warrant of arrest laban dito sa mismong headquarters ng PRO-BAR sa Camp Gen. Salipada K Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte bandang alas-9:30 nang gabi noong Miyerkoles.

Nahaharap si Guyguyon sa dalawang kaso ng syndicated estafa batay sa warrant of arrest na inilabas nina Judge Catherine Manodon ng Quezon City Regional Trial Court (RTC) Branch 104 na may petsang Disyembre 1, 2022 at Judge Kathleen Dela Cruz-Espinosa ng Quezon City RTC Branch 91 na may petsang Mayo 20, 2022.

Hindi naman pumalag ang heneral nang arestuhin. Isa sa kanyang syndicated estafa case ay walang inirerekomendang piyansa.

Samantala, tumanggi rin ang CIDG na magbigay ng iba pang detalye sa kaso. (Catherine Reyes)