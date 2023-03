Apo Whang-Od bumida sa Vogue magazine

Gumawa ng ingay ang pagiging cover girl ng mambabatok na si Apo Whang-Od sa fashion and lifestyle magazine na Vogue.

Si Apo Whang-Od ang bida sa cover ng naturang magazine para sa April editiion nito. Angat ang ganda at kultura ng Buscalan sa larawan ng 106-anyos na mababatok.

“True beauty goes beyond the surface—it pierces through. Apo Whang-Od’s life is inscribed in her skin, from accomplishments to ailments and names of long-gone lovers. It tells a story of bravery, beauty, and the rich heritage of the Kalinga tribe,” ayon sa Instagram post ng Vogue Philippines.

Si Apo Maria “Whang-Od” ang tinaguriang huling mambabatok ng kanyang henerasyon. Pero sa ngayon, may mga bagong henerasyon na ng mambabatok ang sumusubok na matuto ng kanyang pamamaraan ng pagta-tattoo.

Patuloy na dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista si Whang-Od para magpa-tattoo.

(Photo Courtesy: Vogue PH Instagram)