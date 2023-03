AMA basketball suki sa D-League

MULING lalahok ang AMA Online Education basketball squad sa PBA D-League.

Ito ang kanilang pang-11 sunod na conference na pagsali sa naturang liga bilang isang school-based team.

Marami nang naglaro sa AMA Online team na ngayon ay nasa PBA na gaya nina PBA 1st round over all pick Joshua Munzon, Jeron Teng, Juami Tiongson, Aaron Black, Andre Paras, Troy Rike, Franky Jhonson, Arvin Tolentino at marami pang iba.

Kaya nagpapasalamat ang inyong lingkod sa walang sawang suporta ng may-ari ng koponan na sina Ambassador Amable R. Aguiluz V, Dr. Amable C. Aguiluz IX at VP Darwin Dominguez.

Magbabalik muli ang mga school-based players ng AMA gaya nina AMA University MVP Earl Ceniza, Finals MVP Eriz Romero, Fil-Am Larry Arpia, Dominic Panlilio, JC Yambao, Christian Camay, Ado Cruz, Rolly Temporosa, Reed Baclig, Kobe Cruz, Thirds Del Rosario at JP Magpayo.

***

Binabati ko ang Microsmith Technology System-Elite squad sa kanilng pang-apat na kampeonato.

Ito ay binubuo din ng mga original Elite players at salamat sa aming team owner na si Joseph Chua, salamat din sa aking mga kumpareng sina Congressman Paolo ‘Pulong’ Duterte, NBI Deputy Director Eric Distor at Atty. Mans Carpio na ngayon din ay sumusuporta sa La Salle-Taft basketball team.

Condolence sa aking kumpareng Congressman Eric Yap sa pagpanaw ng kanyang ama.

***

Abangan ang Inter-City ng UBL kung saan maraming malalakas na koponan ang maglalaro sa panguguna ni dating PBA player Allan Salangsang.