Triple ingat sa injury! Pole vaulter Natalie Uy hinay sa kaliwang tuhod

UNTI-UNTI nang nawawala ang takot ni Southeast Asian Games women pole vault gold medalist Natalie Uy sa gumaling na kaliwang tuhod matapos ang paglahok nito sa ICTSI Philippine Athletics Open na ginanap sa Ilagan City Sports Complex sa Ilagan, Isabela.

Inihayag mismo ng 28-anyos na si Uy ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa matapos ang laban na pinakauna nito sa nakalipas na apat na buwam sapuo na makumpleto ang paggaling ng tinamong injury na nagpahinga dito sa loob ng halos isang taon.

“So grateful to be healthy and jumping again. All glory to God! Far from where I want to be, but enjoying the process of getting back. Excited for a big season ahead. Jeremiah 29:11,” post ni Uy.

Nakamit ni Uy ang gintong medalya sa nalampasan nito na 3.85-metro upang talunin ang kapwa Filipino-American na si Alyana Nicolas (3.70m) at Ateneo de Manila University Jiamari Yzabelle Kawachi (3.30).

Nag-iingat pa rin si Uy matapos gumaling sa posterior cruciate ligament injury sa kanyang kaliwang tuhod na natamo noong Disyembre kaya ang performance ay mas mababa sa kanyang personal best na 4.30m, na nakamit sa 2018 Castellon Spanish Club Championships sa Spain. (Lito Oredo)