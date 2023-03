Toni 5 months na ang ipinagbubuntis

In fairness, mas marami ang happy nang mabuking na buntis na pala si Toni Gonzaga sa second child nila ni Direk Paul Soriano, huh!

May mga basher man, mas marami naman ang nagsasabing dedma na lang dapat sa kanila si Toni, pati si Direk Paul.

Kumpirmado nga palang limang buwan na ang ipinagbubuntis ni Toni dahil noong birthday niya last January 20, na nagkaroon din siya ng ‘I AM… TONI’ sa Araneta Coliseum, almost 3 months na pala siyang preggy.

That time, iilan lang ang nakakaalam ng pagbubuntis ni Toni.

Sabi ng isang nakausap namin, “Another blessing. Praise God,” tungkol sa pagbubuntis ng actress-TV host-singer.

May mga malalapit din na kaibigan si Toni na alam ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at sobrang happy for her.

Ang panganay kasi nina Toni at Direk Paul na si Seve ay mag-seven years old na sa September 30 kaya tama lang na masusundan na ito.

Anyway, sabi ng isang malapit kay Toni, “Magsitigil na nga ang mga basher. Huwag nilang idamay ang pinagbubuntis ni Toni sa mga hanash nila sa buhay. Remember, ang karma. What goes around comes around. So huwag silang mga nega!”

Tama naman!

NET25 ratsada sa new shows

Ang bongga rin ng NET25 dahil ratsada sila sa new shows, huh!

Aba, magkakaroon na rin sila ng youth-oriented show na mala-‘That’s Entertainment’ daw at sa June na ‘yon magsisimula.

Napili na raw ang mga baguhang isasama sa show na ‘yon na ‘Kada 2.5’ yata ang title.

May ibang mga kasali raw sa show na ‘yon na kamag-anak ng mga artista.

Ang isang nephew nga raw ni Ara Mina ay kasali sa show na ‘yon ng NET25.

‘Yun na!