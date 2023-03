Tolentino type maging abogado nina Digong, Bato: ICC prosecutor gigisahin sa Senado

Posibleng magharap sa pagdinig sa Senado si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at mga kinatawan ng International Criminal Court (ICC) na siyang nagsisiyasat sa drug war ng nagdaang administrasyon.

Ayon kay Senador Francis Tolentino, mangyayari ito dahil balak ng Senate committee on justice and human rights na kanyang pinamumunuan na magsagawa ng pagdinig sa Senate resolution na humihikayat sa Senado na depensahan si Duterte sa gitna ng imbestigasyon ng ICC sa drug war.

“With all due respect, siguro kahit Zoom na kung sakali. Pero I still have to study the need for other resource persons. I’m thinking of having a resource person coming from the ICC itself,” sabi ni Tolentino sa zoom interview ng mga reporter.

“Kung papayag sila, kahit Zoom sila. Para ipaliwanag nila iyong hinihingi nila,” dagdag niya.

Si Solicitor General Menardo Guevarra, ang legal representative ng pamahalaan, ang isa sa mga resource person ng pagdinig. Iimbitahan din sa pagdinig ang prosecutor ng ICC na si Karim Khan.

“I would want to have Mr. Khan [there] to explain the reason why they insisted that the pleading filed by the Office of the Solicitor General was not complete or was not conclusive enough,” ani Tolentino.

Aniya, aayusin nila ang detalye ng pagdinig ng komite sa susunod na linggo.

“Iyong time frame, baka madaling-araw doon. Hindi naman ako papayag na ako ang madaling-araw dito. Dapat masunod doon Philippine time. Hindi iyong time nila. Otherwise, baka tulog pa lahat kayo,” ani Tolentino.

Sakali namang ipatawag si Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa im­bestigasyon ng ICC, sinabi ni Tolentino na handa siyang umaktong abogado ng senador. Kahit na si Duterte, ipagtatanggol din umano niya sa ICC. (Dindo Matining)