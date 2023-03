Tirador ng Bumbay tiklo

Isa sa dalawang nangholdap sa Indian national na may negosyong 5-6 o pautang ang nakalawit ng mga awtoridad sa isinagawang follow-up operation sa Valenzuela City noong Martes.

Sa ulat ni P/Lt. Ronald Bautista, hepe ng Detective Management Unit (DMU) ng Valenzuela City Police Station (VCPS), kinilala ang suspek na si Ferdinand Soliman, 36, ng 2nd St., Manila North Cemetey sa Barangay 372, Sta. Cruz, Maynila. Tinutugis pa ang kasama nito.

Ayon kay Bautista, naniningil ng pautang sa Happy Site Subd.sa Barangay, Marulas si Harvinder Singh, 50, nang tapatan ng mga suspek sakay ng motorsiklo, tinutukan ito ng baril at nagdeklara ng holdap bandang alas-singko nang hapon.

Pagkakuha sa nasingil na P4,500 ng biktima, tumakas ang mga holdaper patungong Mc Arthur Highway sa Barangay Karuhatan.

Sa follow-up operation, nahabol ang dalawa sa Barangay Karuhatan pero nakatakas ang isa. Narekober kay Soliman ang isang cal. 38 revolver at ginamit na motor. Kinasuhan ito ng robbery with threats and intimidation, at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition si Soliman. (Orly Barcala)