The design is mang-inggit’: James, Issa tumindi ang lambingan, harutan

The design is mang-inggit, dedma!

Yes, tuloy lang ang ‘ligaya’ nina James Reid at Issa Pressman, at katunayan ay sobrang open na sila sa lambingan nila sa social media.

Makikita nga sa Instagram ni Issa na nakahiga sila ni James at parehong may hawak na gitara.

Si James, as usual, topless lang, at si Issa, naka-bra top. Hindi lang masyadong maaninag ang lower part niya, kung ano ang suot niya, pero kitang-kita ang mga paa niya na nakapatong sa legs ni James.

Oh, ‘di ba? Mas tumindi ang harutan, lambingan nila sa social media. Kung noon ay holding hands lang ang pinasilip nila, ngayon ay nakahiga na sila, at naka-topless pa si James at super sexy si Issa, ha!

Unaffected ang dalawa. Dedma to the fullest sa mga sasabihin, panlalait ng ibang tao, lalo na ng fans ni Nadine Lustre. Basta ang importante nga, happy sila.

Pero ‘yun lang, obvious din na wala silang balak na makipagtalakan sa mga netizen, dahil hanggang ngayon, limited pa rin ang comment section sa IG ni Issa.

Piling-pili lang ang mga puwedeng mag-comment, at exclusive lang sa mga aprubado sa relasyon nila.

Nai-imagine ko na kasi, kung malaya lang mag-comment ang mga netizen, malamang kung ano-anong mensahe na ang ibabato nila sa dalawa, lalo na at sobrang harot ng pictures nila, ha! (Dondon Sermino)