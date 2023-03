Steph Curry pinaliguan ng 8 tres ang Pelicans

BUMOMBA ng walong tres si Stephen Curry at kinalos ng Golden State ang New Orleans 120-109 Martes ng gabi sa Chase Center.

Dinomina ng Warriors (39-37) ang second half 74-46 para akbayan ang Timberwolves sa 6th-7th ng West, kalahating laro sa unahan ng Pelicans.

Tumapos si Curry ng 39 points, 8 rebounds, 8 assists at 3 steals. May 21 points off the bench si Jordan Poole, naka-limang 3 si Klay Thompson tungo sa 17, may 8 markers, 12 dimes at isang T si Draymond Green.

Naka-16 technical fouls na sa season si Green, awtomatikong suspendido ng isang laro.

Kontra Pelicans, nakuha niya ang 17th. Isa pang T ulit ay may one-game ban na naman.

Sa second quarter, pa-fastbreak si Brandon Ingram nang kaldagin ni Green. Naggirian ang dalawa, tinawagan ng flagrant foul 1 si Green at pareho silang na-technical ni Ingram.

Giniyahan ng 26 points ni Ingram ang New Orleans, may 21 si Trey Murphy. (Vladi Eduarte)