Pwede ‘yun? Burger sa Sta. Mesa chocolate ang sauce

Basta Pinoy ‘di nauubusan ng mga pakulo! ‘Yan ang ganap ng isang resto sa Sta. Mesa.

Ito ay ang ‘G-SPOT’ na matatagpuan sa 1945 Anonas Street NDC Compound Sta. Mesa, Manila. Isa sa mga pumapatok nilang food menu ay ang kanilang pangmalakasang ‘Gourmet Burgers’ dahil sa chocolate sauce nito!

Pagbabahagi ng kanilang staff sa Abante News, ani, “Gusto po kasi namin maghain ng kakaiba tipong tingin palang matatakam na. ‘Yung mata busog na bago mo pa man kagatin.”

Taong 2015 umano nila itong sinimulang ibenta, nagkakahalaga ito mula P70 hanggang P119. Hindi lang ito tungkol sa chocolate twist na kanilang ginawa kundi ipinagmamalaki rin nila na gumagamit sila ng pure beef patty at makukulay na buns.

Talaga namang dinarayo at binabalik-balikan umano ng kanilang mga suki ang ibinebenta nilang burger. Aniya, “Madami at loyal customers po namin sila mula 2015 kaya nakakatuwa. Dinadayo po kami kahit galing sa malalayong lugar kasi sulit po ang pera nila sa mga burgers namin. Quarter pounder po kasi at gourmet burgers. Presyong lokal, lasang international.”

Bukod dito, nag-offer din sila ng chicken wings, freakshares, sizzling steaks, at marami pang iba!

Kaya naman ‘wag ka na magpahuli, dayuhin at tikman mo na rin ito! (Moises Caleon)