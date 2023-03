PSI supalpal pa rin sa Arbitration Court

MULING ibinasura ng Court of Arbitration for Sport (CAS) nang buong pinalidad ang isa pang apela ng Philippine Swimming, Inc. (PSI) para mapatigil sa pagpapatupad ang desisyon ng World Aquatics na bawiin ang pagkilala nito sa lokal na asosasyon ng swimming sa bansa.

“The urgent request for a stay of execution of the decision rendered by the FINA [World Aquatics] Bureau on 21 February 2023 filed by the Philippine Swimming Inc. on 24 March 2023 in the matter CAS 2023/A/9489 Philippine Swimming Inc. v. World Aquatics is dismissed,” isinulat ni Dr. Elisabeth Steiner, deputy president ng CAS Appeals Arbitration Division,” ayon sa isang order na may petsang Marso 28, 2023.

“The costs of the present Order shall be determined in the final award or in any other final disposition of this arbitration,” nakadagdag sa kautusan.

Nauna nang ibinasura ng CAS ang paunang kahilingan ng PSI para mapatigil ang pagpapatupad ng desisyon ng internasyonal na federation sa isang memorandum na may petsang Pebrero 2, 2023, at nilagdaan din ni Steiner.

Ang unang dismissal order ng CAS ay nakasaad sa isang 16 na pahinang sulat na tugon sa apela ng PSI na ipinadala sa Lausanne-based sports court noong Disyembre 20, 2022.

Sa unang dismissal na iyon, pinagtibay ng CAS ang utos ng World Aquatics na lumikha ng isang Stabilization Committee upang pangasiwaan ang mga gawain ng national sports association.

Sa isang hiwalay na order, inatasan ng World Aquatics ang Stabilization Committee na magsagawa ng mga pagsubok para sa pambansang koponan sa Cambodia Southeast Asian Games na isang ehersisyo na isinagawa nakaraang buwan sa New Clark City Aquatics Center.

Pagkatapos ay sinuspinde ng World Aquatics ang PSI at iniutos ang pagsasagawa ng halalan para sa board of directors ng pambansang federation sa pamamagitan ng Philippine Olympic Committee (POC) sa isa pang liham na may petsang Pebrero 22, 2023.

Inaprubahan ng international federation ang isang Electoral Committee na binubuo ni POC secretary-general Atty. Edwin Gastanes kasama ang legal chief na si Atty. Wharton Chan, Atty. Avelino Sumagui at Atty. Marcus Antonius Andaya bilang mga miyembro.(Lito Oredo)