Pinipikon n’yo si lodi eh! Bradley Beal nakipagbardagulan sa mga fan na olats sa pustahan

INIIMBESTIGAHAN na ng Orlando Police si Bradley Beal dahil sa pagkompronta ng Washington guard sa makukulit na fans ng Magic pagkatapos ng 112-102 win ng Wizards noong nakaraang linggo.

Papasok sa locker room si Beal, sinigawan daw siya ng fan na natalo sa pustahan.

“You f***ed me $1,300, you f***!” sigaw daw ng isang fan, base sa report ng TMZ.

Hinarap ni Beal ang dalawa, tinampal ang cap ng isa. Nakipagsagutan pa ang Wizards guard hanggang ilayo at akayin papasok sa tunnel.

“Keep it a buck,” sagot daw ni Beal. “I don’t give a f*** about none of your bets or your parlays, bro. That ain’t why I play the game.”

Battery o pananakit daw ang sentro ng imbestigasyon base sa reklamo pagkatapos ng laro sa Amway Center. (Vladi Eduarte)