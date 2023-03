Pang-model! 4 lola nag-ala street fashionista

Hindi nagpakabog ang apat na lola na nag-viral sa Tiktok dahil sa kanilang fashion taste na talagang pumukaw sa atensyon ng mga netizen.

Hindi kasi basta-basta casual na damit ang suot ng apat na makikita sa video na inupload ni @nicxxs12 sa kaniyang account kundi tila sabay sa uso ng mga damit ng kabataan.

Dagdag mo pa ang mga alahas na talaga namang nagsusumigaw ng kasuotan ng fashion model!

Makikita sa video ng uploader na tila mga fashion model ang mga lola na naglalakad sa kalsada at tila ready para sa beach ngayong tag-init.

Ang apat ay nakasuot ng mga floral dress with white pearls at sunglass pa ang isa! Nakunan ito ni @nicxxs12 mula sa taas ng kanilang bahay hanggang sumakay sila sa sasakyan.

“Sanaol mga lola pa-bora lang HAHAHAHAHAHAHA n[a]kikita ko na future ko,” caption nito sa post.

Umani ng nakakaaliw na komento ang video ng uploader. Hinangaan ng ilan ang confidence ng apat at ang ilan naman ay nakikita na raw nila ang future nila sa mga fashionista lolas na ito.

“Wala ba kayong rayuma today? Bora sana tayo, hahahhaha, cutie nila”, komento ni @Lovegelsy.

“Confidence at the highest level. Go girl[s]!” saad naman ni @Red Dragon

“Me and my girls once we get old,” sabi naman ni @tokkiii.

Umani na rin ng milyong views at daang libong reactions ang video nila lola.

Ikaw, pangarap mo rin ba maging fashionista tulad nila? Comment na! (MJ Osinsao)