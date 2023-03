LRT 2 walang biyahe sa April 6-9

Magpapatupad ng apat na araw na tigil-operasyon ang Light Rail Transit 2 simula April 6-9 upang bigyang-daan ang Holy Week maintenance.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Light Rail Transit Authority (LRTA) Administrator Atty. Hernando Cabrera kaugnay sa mga gagawin ng ahensiya ngayong panahon ng semana santa.

Ayon kay Cabrera, taon-taon nilang ginagawa ang holy week maintenance dahil ito lamang ang pagkakataon na matutukan ng husto ang pag-check at pagsasaayos sa mga makina ng tren.

“Taon-taon, nagsasagawa tayo ng tinatawag natin na Holy Week maintenance, kasi ito lang iyong pagkakataon natin na magkaroon tayo o magsagawa ng tinatawag natin na heavy maintenance activity sa linya,” ani Cabrera.

Magiging huling biyahe aniya ng mga train ng LRT 2 ay sa April 5, Miyerkoles hanggang alas-7:00 nang gabi kaya ngayon pa lang ay ipinapaalam na nila ito sa publiko.

“So last train natin coming from Recto as well as iyong last train coming from Antipolo, hanggang alas-7:00 lang po nang gabi iyan. So ipinapaalam po natin sa ating mga mananakay, sa ating mga pasahero na alas-7:00 po ay magtatapos po iyong ope­rasyon ng LRT 2 sa darating na April 5, which is Wednesday,” dagdag ni Cabrera.

Sinabi ni Cabrera na kabilang sa mga gagawing maintenance ay sa mga riles at linya ng train, pag-check sa power supply at iba pa. (Aileen Taliping)