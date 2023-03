Lady cop, lover huli ng dyowang pulis sa motel

Kapwa kalaboso ang isang policewoman at lover nitong pulis nang maaktuhan sila ng asawa ng una na miyembro rin ng Philippine National Police (PNP) habang nagtatalik umano sa loob ng isang motel sa Cebu City noong Martes.

Kinumpirma ng Talibon Police Station na ina¬resto ang mga ito sa loob ng isang motel sa Barangay Poblacion sa kanilang bayan bandang ala-1:38 nang hapon.

Nakatalaga ang 28-anyos na policewoman sa Regional Police Holding Assistance Service (RPHAS) samantalang ang kalaguyo umano nitong pulis na 37-anyos at binata ay nakatalaga naman sa Regional Personnel and Records Management Division (RPRMD), kapwa nasa ilalim ng Police Regional Office in Central Visayas (PRO-7) sa Cebu City.

Sa ulat, humingi ng tulong sa kanilang mga kasamahan ang asawa ng policewoman na naka¬talaga sa 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC) ng Cebu Police Provincial Office (CPPO) para kumpirmahin ang hinala niya na niloloko siya ng misis niya at nagtungo ito sa Talibon para makapiling ang kanyang kalaguyo.

Pagdating sa lugar, dumiretso ang mga pulis sa kuwarto kung saan naka-check in ang dalawa at dito ay bumulaga ang nakahubad umanong mga suspek habang nagtatalik.