Kim bagay maging volleyball player

Kung hindi naging artista si Kim Chiu, malamang isa siyang athtele at member ng national team para sa volleyball.

Hindi kasi matatawaran ang pagiging faney ni Kim sa volleyball, kung saan halos mapatid ang litid niya sa ‘kakatili’ sa kanyang tweet kaugnay sa pagkapanalo ng Creamline versus Petro Gazz nitong nakaraang Tuesday sa Premiere Volleyball League na ginanap sa Mall of Asia (MOA) Arena.

Sey ni Kim sa tweet, “O to the M to G!!!!!! Set 5!!!! Grabe!!! Ang galing nilang lahat!!! Congrats creamline and petro gazz. Dami naming sumakit ang heart sa kaba!!! Ganda ng game! Both team laban na laban!! Pede po magpaturo mag-spike?!!”

Ikinawindang ng mga netizen ang natuklasan nilang pagka-adik ni Kim sa volleyball. Ikinaaliw din ng fans dahil kahit wala sa mismong laro ang kanilang idol parang nakikita nila siyang nagttaatalon sa game dahil nga sa kanyang reaksyon.

Ang isa pa nga ay nag-screenshot na may pinoste sa monitor na binasa ng host ang tweet ni Kim.

Sabi naman ng iba, bagay na bagay raw si Kim at ang boyfriend na si Xian Lim na parehong mahilig sa sports at fitness.

Anyway, bukod sa grupong Blackpink, kinababaliwan din talaga ni Kim ang volleyball.

Pokwang tuloy ang legal battle

Mukhang tuloy na ang pagpa-file ng kaso ni Pokwang laban sa kanyang dating partner na si Lee O’Brian.

Si Lee ang tatay ng bunsong anak ni Pokwang na si Malia O’Brian.

Ipinangalandakan sa Instagram ng komedyana ang larawan niya kasama ang isang legal counsel na nagngangalang Atty. Ralph Calinisan.

Dalawa ang larawang pinoste ni Pokwang na nagpapakita sa isang dokumento (legal document).

Hindi binanggit ni Pokwang kung ang kaso ay para sa American actor, basta ang caption niya ay, “Thank you atty. @ralph_calinisan #tuloyanglabanparasakinabusan. Hindi ako susuko para sayo anak @malia_obrian kung naitaguyod ko si ate ng mag isa mas lalo ako magsisipag at magiging matapang para sayo at sa inyo ng ate mo #letsdothis.”

Ano nga kaya ‘yung laban na itutuloy ni Pokwang?

Pero knowing her naman, malamang na sa mga susunod na araw ay ma-reveal din naman niya ang tungkol doon.

Naku, papunta na talaga sa mas exciting part ang laban ni Pokwang against her ex.