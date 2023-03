Joan Doguna, Lyceum aagawin korona ng Benilde

SOKPA ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates sa Finals matapos hawiin ang Perpetual Help Lady Altas sa four sets 25-18, 20-25, 25-17, 26-24 sa kanilang knockout stepladder semifinals sa 98th NCAA women’s indoor volleyball tournament, Miyerkoles, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Nanguna si Joan Daguna para sa Lady Pirates matapos umiskor ng 17 points.

Namahagi ng 20 excellent sets si Venice Puzon, habang may 14 points si Johna Dolorito.

Dahil sa panalo, haharapin ng Lyceum ang back-to-back champions College of Saint Benilde Lady Blazers para sa korona.

Pasok kasi kaagad sa Finals ang Lady Blazers matapos ang kanilang undefeated record sa eliminations.

Nakatakda sa Abril 11, Martes, alas-2 ng hapon ang Game 1 ng best-of-three championship series.

Sa men’s division, makakalaban ng Perpetual ang San Beda Red Spikers ganap na alas-12 ng tanghali. (Cyreel Zarate)