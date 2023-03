Guro sinorpresa ang kaniyang mga estudyante ng free dessert sa resto!

Umani ng nakakaantig na reaksyon ang video na inupload ni @guronggala101 matapos niyang sorpresahin ang kaniyang mga estudyante ng libreng dessert.

Walang kaide-ideya ang apat kung bakit may biglang lumapit sa kanilang waiter dahil patapos na ang mga ito sa pagkain kaya naman gulat na gulat ang mga ito sa dumating na dessert!

“Kumakain ako ng lunch sa Inasal at nakita ko yung apat [na] students ko na patapos [nang] kumain,” sabi niya sa video.

At dahil nga mainit ang panahon, nag-order ang butihing guro ng krema de leche at isinama rin niya ang apat na estudyante sa kaniyang order nang hindi nalalaman ng mga ito.

Sa una ay napaimik pa ang isa na hindi raw sa kanila ang dessert na iyon nang may pagtataka pa sa mga mukha nito. Ngunit nang sinabi ng waiter ay agad na napatingin ang mga ito sa kanilang guro.

Agad namang nagpasalamat ang mga ito kahit pa nahihiya ang apat at sinabi pa na malaking bagay ang ginawa ng guro sa kanila!

Kaya naman pati mga netizen ay naantig sa ginawa ni sir!

“At sa tuwing makikita nila ang mang inasal ikaw agad ang nasa isip nila. Magsisilbi kang isang masayang kwento sa kanila sir,” saad ni @Jorel Villanueva.

“It’s really a big deal sa aming mga students yung ganyan they will forever remember that,” dagdag ni @karry_Muti.

Umabot na sa milyong views at reaksyon ang nasabing video. (MJ Osinsao)