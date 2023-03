Gabbi ‘di raw mataray

Inamin ni Gabbi Garcia na pinapairal niya ang self-control dahil may pagkakataon daw na nasusubukan ang kanyang pasensya ng ilang taong nakakasalamuha niya sa mundo ng showbiz.

Nagkuwento nga ang Sparkle actress kung paano niya hina-handle ang ilang bagay na posibleng makapagpagalit o makapagpainis sa kanya.

“Siguro in general, I really see to it that I am comfortable with my working relationship with other people, and also I am not afraid to take up space. Like, whenever there’s a need to speak up, I speak up. As long as I know that I’m on the right side, on the good side, na wala akong tinatapakang tao. ‘Yun siguro that’s very empowering, to have self-control.”

May pagkakaiba raw ‘yung ‘taking a stand’ sa pagiging mataray.

“Siguro, along the way naging mature na rin ako, I learned how to handle things the better way. There is always a better way of saying things, and that I learned na parang ‘yung paikot-ikot on how to say things better. And, as long as wala kang nao-offend, wala kang tinatapakang tao, there’s nothing wrong with it.

Nasa day and age na kasi tayo na saying ‘No’, is not a crime, it’s totally fine. I’ve been constantly working on myself on how to be kinder.”

Kasalukuyang napapanood si Gabbi sa GMA primetime teleserye na ‘Mga Lihim ni Urduja’.

Dennis tutok sa pagiging physically fit

Physically and mentally ready na raw si Dennis Trillo para magtrabaho uli sa bagong teleserye.

Ilang buwan na rin daw kasi ang naging bakasyon niya at nakabawi na siya sa kanyang pamilya.

Naging malaking tulong daw ang matagal niyang bakasyon para muling makapag-recharge at mabalanse ang kanyang panahon sa trabaho at pamilya.

Importante raw sa aktor ang maayos na time management at ang kanyang physical fitness.

“Both are very important sa akin. Una ay ang time management. Kailangan magaling ka mag-balanse ng oras kung papaano mo siya hahatiin. Aside sa trabaho ko bilang aktor, family man din ako. Kaya dapat may nakalaan na oras ako for my wife (Jennylyn Mercado) and our kids.

“Kailangan maging physically fit ka rin para magampanan mo ‘yung mga tungkulin mo sa trabaho. Hindi mo magagawa ‘yan kung mahina ang pangangatawan mo. Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi mo, magampanan mo pa rin ‘yung tungkulin mo naman sa bahay,” sey ni Dennis.

Ready na raw siya sa gagawin niyang teleserye with Bea Alonzo na ‘Love Before Sunrise’. Nag-story conference na sila at na-meet na niya ang buong cast na kinabibilangan din nina Andrea Torres, Vaness del Moral, Sef Cadayona, Rodjun Cruz, Matet de Leon, Nadia Montenegro, at Ricky Davao.

“Ok naman, ngayon medyo relax pa. Hindi pa nag-i-start ‘yung taping namin. Perfect timing na makagawa kami ni Bea ng show dahil alam na namin ‘yung proseso sa paggawa ng TV saka movies. Feeling ko sobrang equipped na kami,” sey ni Dennis.

May special role rin si Dennis sa inaabangan na ‘Voltes V: Legacy’. (Ruel Mendoza)