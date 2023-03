Francine kinabog ni Blythe

Naku, mula sa number two bumagsak sa ikaapat na puwesto si Francine Diaz sa nagaganap na botohan para sa Prom Queen ng ‘Star Magical Prom’.

‘Yan ay ayon na rin sa latest result na lumabas kaugnay ng nasabing botohan.

Nangunguna pa rin ang DonBelle love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano para maging Prom King and Queen. Hindi rin nagbago ang puwesto nina Seth Fedelin, Luis Vera Perez, at Aljon Mendoza sa top 2 to 4 habang bagong pasok naman si Jeremiah Lisbo sa Top 5 ng Prom King.

Nakuha naman ni Andrea Brillantes ang ikalawang puwesto mula kay Francine na bumaba nga sa ikaapat na puwesto. Nakuha naman ni AC Bonifacio ang third slot at si Anji Salvacion naman na dating nasa fourth ay napunta sa fifth place.

Ang official prom date naman ni Jeremiah Lisbo na si Kaori Oinuma ay natanggal sa Top 5 ng Prom Queen.

May chance pa ‘yan magbago, kaya huwag mawalan ng pag-asa mga friends, boto lang nang boto! Malalaman ang tatanghaling Prom King and Queen ng kauna-unahang ‘Star Magical Prom’ sa March 30.

Gladys pang-best actress

Puring-puri ng mga nakapanood ng pelikulang ‘Apag’ ni Direk Brillante Mendoza si Gladys Reyes na gumanap na Nita Balagtas sa pelikula.

Agree ang karamihan sa mga nakanood na malaki ang laban ni Gladys sa pagka-best actress. Maski ang Cannes Film Festival 2016 Best Actress at co-star niya sa pelikula na si Jaclyn Jose ay sinabihan siyang magsuot ng gown sa awards night.

“Nahihiya nga ako coming from Cannes Best Actress, Ms. Jaclyn Jose. Nahihiya nga ako ‘pag sinasabi niyang pagawa ka ng gown, jinu-joke lang din niya ‘yon,” sey ni Gladys nang makausap namin siya sa presscon ng ‘Apag’.

Cocktail dress daw ang susuotin niya at hindi gown dahil sa summer theme ng MMFF. Pero ready na ba siyang manalong best actress?

“Siyempre naman po sobrang tuwa ko siguro no’n although I‘m not expecting anything, pero masarap sa pakiramdam na mare-recognize po ‘yung performance mo, o ‘yung pinaghirapan mo, trabaho mo,” sey ni Gladys.

Last time na sumali si Direk Brillante sa MMFF ay nanalong best actress si Judy Anne Santos na kaibigan ni Gladys.

Paglilinaw naman ni Gladys na hindi siya nainggit sa pagkapanalo noon ni Juday kaya pinangarap niya namakatrabaho si Direk Brillante.

“Even before manalo si Juday, nag-guest si Direk Brillante sa ‘Moments’ show ko. Sinabi ko sa kanya that time na gusto ko siya makatrabaho,” paglilinaw ni Gladys. “Happy na ako, pareho naming nakatrabaho ni Juday si Direk Brillante.”

Speaking of Juday, kailan kaya uli sila mapapanood sa isang proyekto?

“Wish ko ‘yan, pero I wanted a project na hindi lang with Juday, kundi with Angelu (de Leon) and Claudine (Barretto), parang ala ‘Desperate Housewives’.”

Dagdag pa ni Gladys, may producer na nag-offer na magsama sila ni Juday sa isang pelikula dati pero hindi natuloy. Kung wala pa rin daw silang maging producer, siya na lang ang magpo-produce.

Anyway, mapapanood sa mga sinehan ang pelikulang ‘Apag’ na pinagbibidahan ni Coco Martin simula Abril 8, bilang bahagi ng first Summer Metro Manila Film Festival.