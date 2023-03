Eya Laure ibinalik pangil ng Tigresses

Mga laro sa Sabado:

(Smart Araneta Coliseum)

Second Round Eliminations

12:00nn — NU vs UP (women’s)

2:00pm — Adamson vs Ateneo (women’s)

TODO sa paghambalos ng bola si University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses captain Eya Laure nang pangunahan ang koponan kontra University of the East (UE) Lady Warriors 25-17, 25-16, 25-17 Miyerkoles sa second round ng eliminasyon sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena.

Nag-iisang manlalaro ang 24-anyos na all-around player na kumana ng double-digit scoring sa 17 puntos mula sa 15 atake, at tig-isang ace at block, kasama ang apat na excellent receptions upang makuha ang 6-3 kartada para sa Espana-based lady squad

“Kung anuman iyung mga pagkukulang namin this game, iyung pagiging aggressive namin sa defense, iyun ang isa sa mga iwo-workout namin at siyempre iyung blocking namin,” wika ni Laure, na kasalukuyang nakalista bilang third best scorer ng liga.

Nag-ambag naman si Imee Hernandez ng walong puntos, gayundin sina rookies Regina Jurado at Athena Abbu na may tig-pito, habang sumuporta rin si Milena Alessandrini ng limang puntos at limang digs.

Mas naging maayos ang takbo ng laro ng Golden Tigresses na tinapyasan ang kanilang errors sa 15 lamang kumpara sa 32 sa nagdaang pagkabigo kontra Adamson.

“Malaking bagay para sa amin kasi first round we started with a loss, ngayon second round ganon din ang maganda naman bumabalik kami agad after ng pagkatalo,” pahayag ni head coach Kungfu Reyes. (Gerard Arce)