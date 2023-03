Diskarte kontra talino! Efren ‘Bata’ Reyes, Manny ‘Pacman’ Pacquiao nagbanatan sa Celebrity Chess Challenge

NAGBANATAN ang dalawang legends ng Philippine sports na sina world billiards champion Efren “Bata” Reyes at natatanging eigjt-division boxing titlist Emmanuel “Manny” Pacquiao sa naganap na Celebrity Chess Challenge kamakalawa ng gabi.

Parehong matikas na woodpushers ang dalawang world champions at tinitingalang Greatest of All Time (GOAT) ng Pilipinas na sina Reyes at Pacquiao.

Si 88-year-old Reyes at 44-anyos na si Pacquiao ay napakaraming beses na nagbigay ng karangalan sa bansa, pareho rin silang naparangalan ng Philippiine Sportswriters Association (PSA) sa mga nakalioas na awards night.

Naging matindi ang tagisan ng isip nina Reyes at Pacquiao kung saan ay pinapanood naman sila ng isa pang champion na si Marlon Manalo (snooker).

Nasilo ni Reyes ang korona sa WPA World 9-Ball Championship noong 1999 at naging world champion ulit sa 8-Ball noong 2004.

Si Pacquiao naman ay nagsosolong eight-division world boxing champion kaya parehong itinaas ng mga ito ang Pilipinas sa kanilang sport na nilalabanan.

Madalas maglaban sa chess sina Reyes at Pacquiao kaya naman alam na nila ang estilo sa isa’t-isa. (Elech Dawa)