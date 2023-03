Daniel Radcliffe magiging tatay na

Magiging tatay na ang dating child actor at bida ng ‘Harry Potter’ movies na si Daniel Radcliffe.

Kinumpirma ng 33-year old actor na buntis na ang kanyang longtime girlfriend na si Erin Darke.

Sa isang photo na pinost nila on social media, halata na ang baby bump ni Erin habang namamasyal sila ni Daniel sa New York City.

Nagkakilala ang dalawa sa set ng pelikulang ‘Kill Your Darlings’ in 2013. Nauwi sa dating hanggang sa magsama na sila.

Kung sakaling maging curious daw ang kanilang magiging anak sa showbiz kapag lumaki ito, hindi raw ito pipigilan ng aktor.

“I want my kids, if and when they exist… I would love them to be around film sets. Film sets are wonderful places for kids. But I think the fame side should be avoided at all costs.”

Twelve years old si Daniel noong maging global superstar siya dahil sa pagbida niya sa unang ‘Harry Potter’ film in 2001.

Noong matapos ang film series in 2011, namuhay lang ng tahimik at simple ang aktor. (Ruel Mendoza)