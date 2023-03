Dambuhalang sawa bumulaga sa banyo

Talaga namang mapapasabi ka na lang ng, “new fear unlocked” sa nangyari sa pamilyang ito sa Capiz nang bumulaga sa kanila ang isang malaking ahas.

Nag-trending ang post ni Lester Vega mula Roxas City, Capiz kamakailan, nang maispatan ang isang sawa na gumagapang sa inidoro ng kanilang banyo.

“So dapat kami lang mag overthink? Kamo man dapat. HAHAHAHA. Naka CR na ba ang lahat? Good Morneeeng!” caption niya.

Madaling araw umano nagising ang kanyang ermats dahil sa walang-humpay na pagtahol ng kanilang aso at dito na nga niya unang nakita ang sawa.

Walang pag-aatubili naman silang humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Agad rumesponde ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa kanilang bahay upang hulihin at i-rescue ang ahas.

Matagumpay naman nila itong nakuha at ngayon ay nai-turn over na ito sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Sa kabila nito, maraming mga madlang pipol ang naintriga at nagbahagi rin ng kani-kanilang sentimento sa pangyayari.

Tulad na lamang ni Susan Torres, ani, “Yak ayaw kuna mag cr tkot ako sawa.”

“Pano kapag nag pop ka tas biglang lumabas haha gagi 100%kabado haha,” hirit naman ni Nprisces Ianed Oznomal.

“Buhusan muna ang cr bago gamitin.. Naku po nakakatakot nman yan,” sabi pa ni Unica Hija.

Talaga namang scary ang kaganapan na ito! Ikaw, anong gagawin mo kapag nakaingkwentro ka rin ng ahas sa banyo ninyo? (Moises Caleon)