Anak ng magsasaka may insentibo sa kursong agrikultura

Naghain ng panukala si Davao City Rep. Paolo Duterte at dalawang iba pang mambabatas para mabigyan ng insentibo ang mga anak ng magsasaka na nais kumuha o kumukuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura.

“We need young Filipinos who are exposed to today’s technologies to consider agriculture as a viable career. The youth’s innovative spirit, their enthusiasm to change the way we think or do things is what we need right now to reinvigorate our agriculture sector,” sabi ni Duterte.

Sa ilalim ng panukalang Free Tertiary Agricultural Education Act (House Bill 7572), ipinahayag nina Duterte, Benguet Rep. Eric Yap at ACT-CIS party-list Edvic Yap ang pag-asa na mahihimok ang mga anak ng magsasaka na kumuha ng agri related courses kung mabibigyan ng insentibo sa kanilang pag-aaral.

Ayon kay Duterte dapat malaman ng kabataan na ang agriculture sector ay hindi lamang ang aktwal na pagsasaka kundi mayroong malawak na saklaw gaya ng agricultural at biosystems engineering, agribusiness management, agricultural biotechnology, agricultural economics, fisheries technology, at iba pa. (Billy Begas/Eralyn Prado)