96 tinamaan ng HFMD sa Palawan

Sumipa na sa 96 ang kaso ng hand, foot and mouth disease (HFMD) sa bayan ng Roxas sa Palawan.

Ayon kay Dr. Justybe Barbosa, medical specialist II ng Provincial Health Office (PHO), nangunguna ang Barangay Magara sa may pinakamataas na kasong HFMD na umabot sa 54; Barangay Nicanor Zabala, 22; San Jose at Barangay IV, may tig-5; Barangay New Barbacan-4; Barbacan II-2; Barangays I, III, Caramay at Tinitian na may tig-isang kaso.

Tumama aniya ito sa may mga edad: 0-11 na buwan hanggang 14 kung saan 57 ang lalaki at 39 ang mga babae.

Sinabi ni Barbosa na wala namang naitala na namatay sa HFMD dahil hindi naman ito mala¬lang sakit at agad ding nabibigyan ng lunas ang mga tinamaan.