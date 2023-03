2 Makati resto swak sa Asia’s 50 best kainan

Nakipagsabayan sa inilabas na listahan ng Asia’s 50 Best Restaurants ang dalawang resto sa Makati City na talaga namang pang-international ang datingan.

Ang listahan na ito ay layuning magbigay ng mga insight at magrekomenda ng mga natatanging kainan na makikita sa mga bansa ng Asya.

Kabilang dito ang Toyo Eatery na pagmamay-ari ni Chef Jordy Navarra. Matatagpuan ito sa Makati City. Matagumpay nilang nakuha ang ika-42 spot at nakatanggap din ng Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

Paglalarawan dito, “From victor of the One To Watch Award in 2019 to the winner of the Flor de Caña Sustainable Restaurant Award in 2023, Toyo Eatery has been on a meteoric rise to stardom through its platforming of its country’s produce and people.”

Habang ang Metiz naman ang itinanghal sa ika-48 na pwesto. Pinangangasiwaan ito ni Chef Stephan Duhesme na matatagpuan naman sa Karrivin Plaza sa Makati City din.

“The look and feel: With a long, narrow, moodily lit dining room looking onto the open kitchen, Metiz has a cool, convivial feel that makes it perfect for date nights or fun nights out with friends. There is also outdoor seating nestled within the trendy Karrivin Plaza,” deskripsyon naman dito.

Samantala, nanguna naman dito ang Le Du ng Bangkok na mula sa Thailand. (Moises Caleon)