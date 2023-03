Andrea atat na sa slow dance kay Ricci

Super excited na si Andrea Brillantes sa ‘Star Magical Prom’ dahil ito pala ang first ever prom na mararanasan niya.

Sa Instagram live ni Direk Lauren Dyogi para magbigay ng update sa kanilang preparasyon para sa event, chika niya na bukod daw sa mga Kapamilya star na tulad ng DonBelle, FranSeth, sobrang excited na raw si Blythe (tawag kay Andrea).

“Nakasama ko lang si Andrea kanina. Excited na siyang pumunta sa prom with her date, excited siya sa kanyang slow dance. She’s been dreaming of going to the prom,” sabi pa ni Direk Lauren.

May hangover pa nga ang mga netizen sa ginawang ‘promposal’ ni Andrea sa kanyang real life dyowang si Ricci Rivero. Marami ang kinilig sa paandar na ‘yon.

Anyway, may etiquette workshop din na ginawa ang Star Magic sa mga artist nila para may guide sila sa kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa mga ganoong okasyon.

At siyempre, ipapakilala rin nila sa prom ang mga bago nilang artist.

“It’s our way of showcasing our new talents. Kaya marami talaga sa kanila ang hindi n’yo kilala kasi during the pandemic, we didn’t have the opportunity to introduce our new talents. Kaya pagkakataon na namin ito to present to the public our future stars,” sebi pa ni direk.

Ang ‘Star Magical Prom’ ay mapapanood sa Star Magic YouTube channel ngayong March 30.