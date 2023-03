Work Bell nireserba werpa sa rektahan

LUMABAS na bugaw sa largahan pero malakas ang dating sa rektahan kaya nasikwat ng dehadong Work Bell ang korona sa 2023 Philracom “Classic Cup” Division II nitong Sabado sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Parang sibat na pinaremate ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Work Bell sa rektahan upang ungusan ang liyamadong si Magtotobetsky at Fortissimo.

Tinawid ni Work Bell ang finish line ng may dalawang kabayong agwat sa pumangalawang Fortissimo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nirehistro ni Work Bell ang tiyempong 1:53 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Elmer De Leon ang P450,000 premyo.

Nasikwat ng may-ari ni Fortissimo ang P150,00, napunta sa owner ni Magtotobetsky ang P75,000 habang P37,500 ang naiuwi ng stable ng fourth placer na si Blackburn.

Samantala, patuloy ang bakbakan sa pista ng Metro Turf simula ngayong araw ng Miyerkoles. (Elech Dawa)