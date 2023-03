UST plantsado diskarte kontra Lady Warriors

Teams W L

La Salle 8 0

Adamson 6 2

NU 5 3

UST 5 3

FEU 4 4

Ateneo 3 5

UP 1 7

UE 0 8

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

Second Round Eliminations

12:00nn — UE vs UST (women’s)

2:00pm — FEU vs DLSU (women’s)

BABAWASAN ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang kanilang errors upang makabawi pagsalang kontra kulelat na University of the East (UE) Lady Warriors 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament Miyerkoles ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ito ang pangunahing napansin ni team captain Eya Laure na pagkakamali sa huling pagkatalo kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons na dapat umanong maremedyuhan kontra Lady Warriors sa alas-12 ng tanghali sa MOA Arena.

“Number one talaga is ‘yung service namin. As in sobrang dami naming service errors, as in magpupuntos kami, magse-serve ng error, puntos, serve ng error,” sey ni Laure sa nakolektang 32 errors ng UST sa 25-11, 21-25, 13-25, 22-25 pagkatalo kontra Lady Falcons.

Kasalukuyang nakatabla sa No.3 spot ang Golden Tigresses kasama ang National University (NU) Lady Bulldogs sa identical 5-3 kartada.

Makakatulong ni Laure si Imee Hernandez na rumehistro ng 14 puntos sa nagdaang laro, gayundin sina rookie Regina Jurado, setter Cassandra Carballo, Pierre Abellana, Renee Penafiel, Joanna Perdido, Athena Abbu at mga beteranong sina Bernadett Pepito, Kecelyn Galdones at Milena Alessandrini.

Pilit namang ibabangon nina Janine Lana, KC Cepada, Lia Pelaga at Kamille Dionisio ang Lady Warriors na olats pa rin sa walong salang. (Gerard Arce)