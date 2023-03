Senior citizen, 1 pa dinakma sa P8M ‘tobats’

Arestado ang isang senior citizen, na kilala umanong malaking supplier ng shabu sa Western Visayas, kasama ang isa pa, nang mabitag sila sa buy-bust operation at makumpiskahan ng P8 milyon na halaga ng ilegal na droga noong Lunes sa Jaro, Iloilo.

Kinilala ang mga suspek na sina Estrelita ‘Madam’ Bueno, 68, biyu­da, residente ng Novaliches, Quezon City at Noe Llagas Jr., 27, ng Barangay Ungka, ng bayan ng Jaro.

Ayon kay Police Major Rommel Anicete, hepe ng Regional Drug Enforcement Unit (RDEU) ng Police Regional Office (PRO) 6, dinakip ang dalawa nang unang makaiskor kay Llagas ang poseur buyer nila ng P72,000 halaga ng shabu sa Zone 6 Barangay Buhang ng alas-dos nang hapon.

Kulang ang hawak na droga ni Llagas kaya ini-refer niya ang poseur buyer kay Bueno na kadarating lang sa Jaro mula sa Maynila. Matapos magkaabutan ng pera at droga, dinakma ang dalawa at nakum­piska kay Bueno ang 12 malalaking sachet ng shabu na nasa 1.2 kilo at nagkakahalaga ng P8.1 milyon.

“Tina-transport ang stock via bus sa Batangas port tapos isasakay ng ro-ro (roll-on/roll-off) vessel papuntang Caticlan, tapos isasakay papuntang Iloilo,” paliwanag ni Ane­cete.

Maraming beses na aniyang pumupunta sa Iloilo si Bueno mula sa Maynila pero hindi ito nagtatagal. Pagkabigay niya ng droga kay Llagas, aalis agad ito at si Llagas na ang bahala mag-dispose. Himas-rehas ang dalawa sa Jaro Municipal Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito. (Edwin Balasa)