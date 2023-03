Senado inalok ng hiwalay na botohan sa Con-Ass

SA gitna ng malamig na pagtanggap ng mga senador sa panukalang Constitutional Convention (Con-Con), binuhay ng isang lider ng Kamara de Representantes ang panukalang Constituent Assembly (Con-Ass) para amiyendahan ang economic provision ng Konstitusyon.

Sinabi ni House Deputy Speaker and Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr., may-akda ng Resolution of Both Houses No. 1 na nagpapatawag ng Con-Ass, na ito ang pinakamabilis at matipid na paraan ng pag-amiyenda sa Konstitusyon.

“We could agree under a joint resolution to limit the effort to rewriting the economic provisions. I think there is consensus on that in both chambers. Any political amendment proposal will be immediately rejected,” sabi ni Gonzales.

Maaari umanong makasundo ang dalawang grupo na magbotohan ng hiwalay at bawat panukala ay kailangang makakuha ng three-fourths vote ng bawat chamber para ito ay tanggapin. (Billy Begas/Eralyn Prado)