Puring-puri ni Baron: Donny hiwalay muna kay Belle

Hiwalay muna si Donny Pangilinan kay Belle Mariano sa pelikulang ‘GG’.

Ang nanay niyang si Maricel Laxa Pangilinan ang makakasama niya, at siyempre si Baron Geisler.

Papel ng isang online gamer, na tinutulan ng ina, at mas gustong mag-focus siya sa pag-aaral, ang gagampanan ni Donny, na sabi nga niya ay ngayon lang niya magagawa. Malayo nga ito sa tunay na buhay ni Donny, dahil alam naman ng lahat na tinapos ni Donny ang kanyang pag-aaral.

At siyempre, dahil bago ang karakter niya, nag-immerse nga raw siya.

“Aspiring gamer ako, at hindi ko pa napu-portrayyon! I guess, ‘yun din ang gustong makita ng mga manonood.”

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan sa nakitang mga photo na pinu-post ni Baron. At sunod-sunod din ang mga papuri ni Baron kay Donny ngayon pa lang.

“I love Donny forever!” sabi ni Baron.

“I love the Pangilinan! Best Christian family ever. Lead by example. Salamat po,” saad pa niya.

“Ang tangkad langya! Lol!” hirit niya sa photo nila ni Donny.

“Mga henyo to! I am grateful!” sabi niya sa photo nila ni Donny na kasama si Direk Prime Cruz.

“Donny my best young actor ever!”

“Donny is such a humble creature. I love him and I’m a fan.”

May pa-hashtag din si Baron na #TokwatBadBois’.

At siyempre, nangako naman ang mga loyal fan ni Donny na susuportahan nila ang proyektong ito na prodyus ng Cignal, Mediaworks. (Dondon Sermino)