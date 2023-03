Prince Keil Delos Santos binuhat ginto sa World Youth Championships

BINUHAT ni Prince Keil Delos Santos ang gintong medalya sa International Weightlifting Federation (IWF) Youth World Championships men’s 49-kilogram division nitong Linggo sa Durres, Albania.

Ang 15-anyos na si Delos Santos ay umiskor ng kanyang personal best 92 kilos sa snatch at 113kgs sa clean and jerk para sa kabuuang 205 patungo sa gold medal.

Ito ang kanyang pangalawang ginto sa pangalawang internasyonal na torneo kasunid ng gold din sa 2022 Asian Youth Championships sa Tashkent, Uzbekistan.

Pumapangalawa kay Delos Santos ang kapwa Pilipino, ang 15-anyos na si Eron Borres, na may kabuuang 201kgs.

Umiskor si Borres ng 87kgs. sa snatch at 114kgs. sa clean and jerk.

Nagtapos sa ikatlong pwesto ang Indian na si Danush Loganathan na nag-angat ng kabuuang 200kgs – 88 sa snatch at 112 sa clean and jerk. (Lito Oredo)