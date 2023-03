Pensyon ng mga sundalo, pulis rerendahan

Babaguhin ng gobyerno ang sistema sa pensyon ng mga sundalo, pulis at iba pang uniformed personnel upang manatiling matatag ang pension system.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na iminungkahi nito kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang ilang mga puntos partikular ang pagkakaltas sa sahod ng mga aktibong uniformed personnel at mga bagong recruits.

Sa ganitong paraan ayon kay Diokno ay hindi masaid ang pondo para sa pension ng mga sundalo, pulis at mga retiree mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Public Safety College, Phi­lippine Coast Guard at Bureau of Corrections.

Kabilang sa mga inirekomenda ni Diokno sa pangulo ay alisin ang automatic indexation ng pension sa sahod ng mga aktibong personnel; tatanggap ng pensyon sa edad na 56; at pang-apat, magiging mandatory na ang kontribusyon para sa mga aktibong personnel at mga bagong recruit.

“Once the new system is adopted, all those who are in active service and the new recruits will have to pay their way, no longe­r free,” ani Diokno. (Aileen Taliping/Prince Golez)