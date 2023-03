Masayang Abante family reunion

Imbitado ako sa unang Abante family reunion. Parang urong- sulong noong una dahil sa maraming excuses. Pero sabi ko na hindi dapat palagpasin ang mga ganitong importanteng okasyon na katulad ng reunion o pagkikita- kita ng mga dating kaibigan, kaklase o kasamahan sa trabaho.

Bakit kamo? Kasi naman talagang hindi matatawaran ang hinahatid nitong malaking kasiyahan lalo na kung matagal na panahon kayong hindi nagkikita-kita.

Madalas na ginaganap ang ganitong mga okasyon sa paglipas ng maraming taon na walang komunikasyon sa isat isa.Kung meron man ay kumustahan lamang at daraan ang mahabang panahon na wala na kayong maririnig na balita o impormasyon sa isat isa. Nagkakalimutan na.

Kaya naman noong Linggo ay super excited akong umatend ng unang reunion ng Abante kasama ang sister company na ASM/Algena sa Tramway buffet resto sa Roxas Blvd sa Maynila. Maaga akong dumating sa venue kase walang traffic dahil weekend.

Mula sa parking area ay natatanaw ko na ang ilan sa mga pamilyar na mukha habang naghihintay sa pagbubukas ng resto.

Nakaramdam agad ako ng kakaibang saya sa aking puso dahil muli kong nakita ang mga taong mas matagal ko pa yatang nakasama kaysa sa aking pamilya.

Halos 30 dekada akong nagwork sa Abante at kung talagang susumahin ang oras ko noon na ginugol sa work, mas mahaba ito kaysa sa pag aasikaso ko noon sa aking asawa at dalawang anak.

Kaya naman tunay na halos second family na turingan noon dahil sa camaraderie at mahabang oras na pagsasama sa trabaho, pagsasalu- salo kapag breaktime hanggang sa pag uwi na sabay – sabay na baghihintay ng masasakyan jeep o bus.

Iba ang samahan naming magkakatrabaho noon sa Abante at Abante Tonite, para na talaga kaming isang pamilya. Kaya nang mag-lockdown ay masaya pa kaming nagbibiruan nina Dondon Sermino, entertainment editor ng Abante na “goodbye and see you soon!” na nagkatotoo nga dahil halos after 3 years kami bago nagkita uli at sa reunion pa.

Halos walang nabago sa turingan ng isat isa. Makukulit pa rin ang tropa nina Alvin, Leo, Papa Piolo, mga pioneer driver ng Abante lalo na nang i-annouce na kainan na dahil sila ang nanguna sa pagkuha ng food sa buffet table na dahilan para magkantyawan at magtawan ang lahat. Walang katapusang kamustahan, yakapan at kuwentuhan na naghatid ng masayang vibe sa paligid.

Ganito lagi ang eksena namin noon sa opisina sa tuwing may kainan o birthday. Puno ng halakhakan at tawanan habang nagsalu-salo. Mistulang flashback ang ganap noong Linggo dahil muling umalingawngaw ang ingay, komosyon, hiyawan at asaran sa venue na parang yung mga eksena dati sa opisina. Magaang sa pakiramdam na makita muli ang mga dati mong katrabaho na masigla, masaya, at puno ng buhay sakabila nang pinagdaanan nating pandemya.

Present sa pagtitipon sina Sir Butch na dating publisher, Sir Nick na managing editor, Sir Nelson dating head ng accounting dept. Bukod sa mga kasama ko sa editorial board na sina Ma’am Jenny, Ma’am Raquel,Randy, Ramil, Tito at Dondon. Nakigulo din si Sir Rey Marfil na dating reporter at isa sa present boss ng Abante Teletabloid na namamayagpag ngayon sa social media.

Marami na din ang nawala sa aming mga kasamahan gaya nina Neoly Rico, Armida Rico, Rose Miranda, Nerlie Ledesma, Jojo Marinas, Gilbert Episcope at maraming iba pa na kasama naming inalala at inalayan ng dasal noong reunion.

Mapapaisip ka tuloy na sana hindi na mabawasan ang bilang namin dahil hindi maiiwasan maghatid ng lungkot sa tuwing may balita na wala na si ganito o namatay na si ganoon.

Kaya tama lang ng pag ukulan talaga ng oras ang ganitong mga kita kits dahil magandang pagkakataon na ito na maipadama ang pagmamahal sa isa’t isa bukod sa malaki nitong impact sa ating buhay at walang katiyakan kung kailan uli magkikita-kita.

Masayang balikan ang mga kuwento ng nakaraan, masaya man o malungkot dahil naging bahagi ito ng ating buhay.

Pinaka- agaw pansin ang paghahatid ng makabagbag-damdaming mensahe ng mga dating boss at ang sharing ng mga natatanging past experiences sa Abante.

Sa kabuuan ay naging masaya at nakakatawa ang reunion. “Reunions are the best way to create memories,” ika nga. Dagdag happy moments at happy thoughts na baon mo sa buhay .

Parang forever mong babalikan ang masayang alaala namin sa Abante dahil sa espensyal na samahan na pinatamis at pinalalim ng panahon.

Kudos sa lahat ng organizers na naghirap para hindi na mapurnada at maging drawing lang ang first Abante family reunion. Salamat sa mga nagsunog ng kilay at mga punong abala sa planning ideas at checklist kaya naman naging super memorable at tagumpay ang ultimate Abante kita kitz. Aminin natin na ang hirap kayang magplano ng ganitong pag-ako ng responsibility para pagsamahin muli ang lahat ng bumubuo ng Abante noon hanggang sa present management.

Hanggang sa muling pagkikita mga ka-Abante!