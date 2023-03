Marian Calimbo sagaran training

PUSPUSAN ang paghahanda ni Pinay woodpusher Marian Calimbo upang lahukan ang 3rd Mini Penang Chess Open 2023 na magsisimula sa Abril 24 sa Methodist Boys School ACS Union sa Malaysia.

Isa sa makakasama ni 20-year-old chesser Calimbo na tutulak ng piyesa ay si IM Ronald Bancod.

Ang ibang kasaling Pinoy ay sina FM Nelson Villanueva, FM Christopher Castellano, FM Robert Suelo Jr., NM Jose Aquino, Jr., NM Ariel Potot at NM Almario Marlon Bernardino, Jr.,

Ipatutupad ang nine rounds Swiss System na may time control 90 minutes plus 30 seconds increment sa torneo. (Elech Dawa)