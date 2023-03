Luis ibinida ang ‘little peanut’

Nagkagulo ang fans ng mag-asawang Luis Manzano at Jessy Mendiola nang i-post sa social media ng TV host-actor ang ilang larawan ng kanyang anak na si Isabella Rose. Three months na kasi ang ‘little peanut’ ng mag-asawa. Ipinanganak si Isabella Rose noong December 28, 2022.

Caption ni Luis sa tatlong larawan ni Baby Isabella Rose, “Happy 3rd month to the biggest blessing in our lives, our little peanut.”

Kaagad naman kaming nag-text kay Luis para ipagpaalam kung puwedeng magamit ng Abante ang picture ng kanyang anak at ang bilis niyang nag-reply ng, “Ok (with smiling face emoji).”

Kilalang malapit at very accommodating sa entertainment press si Luis, kaya naman marami ang nagmamahal sa kanya. (Jun Lalin)