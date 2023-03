Lola sa Amerika may 230 apo

Pambihirang pagkakataon ang nangyari sa isang lola sa Kentucky, United States dahil sa pagkakaroon niya ng 230 apo.

Makikita sa picture na hawak-hawak ni Cordelia Mae Hawkins, 98-anyos ang kanyang 7-week-old niya na apo sa talampakan na si Zhavia Whitaker. Bukod dito, makikita rin ang anim na henerasyon ng kanilang pamilya na puro babae.

Sabi ng kanyang anak, “She had no modern conveniences, no washer dryer, no dishwasher, no running water. I mean, I can remember I was a teenager and she still didn’t have running water. I know she had it hard, but she didn’t complain. She just went about her day.”

“If everything goes well, the baby’s doing well, grandma’s doing well — we’re all going to meet back in June and get another picture,” dagdag pa niya.

Sa ngayon, ayon sa mga report, si Cordelia ay meron ng 106 apo, 222 apo sa tuhod, 234 great-great-grandchildren, at 37 na great-great-great-grandchildren. (Moises Caleon)