Little League iingatan mga bata sa heat stroke

ISINASAGAWA ng mga organizer ng Little League Philippines Series ang lahat ng hakbang para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng kalahok sa finals na nakatakda sa Abril 9 hanggang 16 sa Ilagan, Isabela.

Sinabi ni Little League administrator Mike Zialcita nitong Martes na alam nila ang panganib na dulot ng matinding init sa daan-daang kalahok na may edad 12-14 anyos.

“Kaka-meeting lang namin kagabi. Napagkasunduan naming ipatupad ang panuntunan na walang laban mula 11am hanggang 3pm because it’s the hottest time of the day,” sabi ni Zialcita sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa PSC Conference Room sa Rizal Memorial Sports Complex.

Kabuuang 63 koponan na nagwagi sa mga regional tournament sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lalahok sa finals na mag-aalok ng mga slot para sumabak sa Asia-Pacific Games at posible sa World Series ngayong taon.

Noong weekend, isang batang student-athlete mula sa Colegio de San Agustin ang bumagsak habang naglalaro ng football dahil sa heat stroke.

"Kapag sobra ang init, wala tayong games. And tinatambakan naman sila ng tubig. At kapag nakita namin na ayaw maglaro ng bata o wala sa kondisyon, kami na mismo ang nagsasabi," sabi pa ni Zialcita. (Lito Oredo).