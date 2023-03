Landbank, DBP merger aprub kay Marcos

Pag-iisahin ng gobyerno ang operasyon ng Land Bank of the Philippines (LBP) at Development Bank of the Philippines (DBP).

Ito ang inihayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa press briefing sa Malacañang matapos ang ipinatawag na economic cluster meeting ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Martes nang umaga.

Ayon kay Diokno, tinalakay sa pulong ang mungkahing pagsasanib ng LBP at DBP sa layuning mas mapalago at mas maging competitive na bangko at mabigyan ng mas mabilis na serbisyong pampinansiyal ang mga Pilipino.

Sinabi ng kalihim na aprubado na ng pangulo ang plano na aniya ay “game changing” at inaasahang magiging epektibo bago matapos ang taon sa hangaring makatipid ang gobyerno at mapalakas ang pagbabangko sa bansa.

“By merging the two it will now become the number 1 bank in the Philippines aside of Banco de Oro in terms of asset,” ani Diokno.

Gusto rin aniya ni Pangulong Marcos ang plano dahil sa mga bagong financial deve­lopment sa ibang bansa at nais nitong maging pinakamalaking bangko sa bansa ang pagsasanib ng LBP at DBP.

Binigyang-diin ni Diokno na dapat ang pinakamalaking bangko ay pag-aari ng estado at hindi mga pribadong bangko. (Aileen Taliping/Prince Golez)