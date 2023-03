Kim Fajardo pabibo! Cargo Movers bronze medal sa All-Filipino Conference

NAISELYO ng F2 Logistcs Cargo Movers ang kauna-unahang podium finish o medalya sa Premier Volleyball League mula sa malaking tulong ng pagmamando ni kapitana Kim Fajardo matapos idiskonekta ang PLDT High Speed Hitters sa bisa ng 23-25, 25-23, 25-23, 25-15 panalo sa Game 2 ng Battle-for-third place ng 2023 edisyon ng All-Filipino Conference, Martes, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Parehong determinado ang magkabilang koponan na mababanaag sa tatlong unang set nang makabwenamano ang PLDT, subalit mas nanaig ang matagal na samahan at pamumuno ng 29-anyos na ace playmaker ng Cargo Movers na si Fajardo nang magtala ito ng 24 excellent sets kasama ang 11 puntos mula sa limang atake, apat na blocks at dalawang aces para sa bronze medal finish ng koponan.

“Una pa lang iyung mindset namin na isiping amin na itong panalong ito, kahit na magtapos man siya sa kahit tatlo, apat o limang sets, amin ito,” bulalas ng three-time UAAP champion mula De La Salle Lady Spikers.

“Sobrang espesyal ng moment na ito sa amin, una iyung makapasok kami ng Final Four, kasi first time namin ito eh, iyung mindset namin is gusto naming makuha iyung panalo.”

Umepekto ang magandang opensa at depensa ng High Speed Hitters sa first set kasunod ng 16 atake at limang blocks upang makabwenamanong panalo.

Subalit gumana ang mahigpit na blocking ng Cargo Movers sa second set na sinabayan ng 11 errors ng PLDT upang tumabla ang laro sa 1-1.

Mas nangibabaw ang F2 Logistics pagtuntong ng fourth set nang pumutok ang atake nina Kianna Dy, Majoy Baron, Ara Galang, Aby Marano at Myla Pablo upang itala ang double-digit na kalamangan.

Nanguna sa puntusan si Dy sa 19 points mula sa 15 kills, tatlong blocks at isang ace, na sinegundahan ni Galang ng triple double na 14 points mula sa 10 atake at apat na blocks, kasama ang 16 digs at 10 receptions. (Gerard Arce)