Kathryn palaban sa movie about comfort women

Nag-trending si Kathryn Bernardo dahil sa announcement ng new movies niya. Dalawa ang gagawin niyang movie sa ABS-CBN at Black Sheep.

Isang period action movie tungkol sa plight ng comfort women na may title na ‘Elena 1944’ at reunion movie rin nila ito ni Direk Olivia Lamasan.

Ayon kay Kathryn, nai-pitch na raw ito sa kanya noong 2019 pero pakiramdam niya ay hindi pa siya ready, hindi pa rin ready ang nanay niyang si Min Bernardo, pati ang boyfriend na si Daniel Padilla.

At tingin niya, mas hindi pa rin ready that time ang kanyang fans sa ganoong tema ng pelikula.

Pero this time, ramdam na siguro ni Kathryn na ready na ang lahat, lalo na at 2024 pa ang release date nito.

So, siguradong mas matured, mas daring at kakaibang Kathryn ang mapanood sa pelikulang ito.

Hindi malayong pang-acting award ni Kathryn ang ‘Elena 1944’.

Pero bago ‘yon, mauunang simulan ni Kathryn ang ‘A Very Good Girl’, isang dark comedy ito. Excited nga raw siyang maka-work sa project na ito ang award-winning international actress na si Dolly de Leon.

Si Petersen Vargas naman ang direktor ng A Very Good Girl’.

Sa dalawang bagong proyektong ito, siguradong may pressure kay Kathryn since siya pa rin until now ang may hawak ng titulong Box-office Queen dahil sa highest grossing film niyang ‘Hello, Love, Goodbye’, dahil ang tanong nga ay kung masu-sustain niya ang kanyang lakas sa takilya.

At ang tanong din ng lahat, sa dalawang pelikulang gagawin ni Kathryn, bakit mukhang wala rito ang boyfriend niyang si Daniel?

Umaasa na nga lang ang fans na may ibang pelikulang pinaplano naman ang ABS-CBN para sa sweetheart ni Kathryn.

Eisel nagpa-release na sa Star Magic

Ang ‘Love You Long Time’ ang isa sa 8 official entries sa first Summer Metro Manila Film Festival na magsisimula sa April 8.

Sina Carlo Aquino at Eisel Serrano ang magkatambal sa pelikulang ito.

Ayon kay Eisel, may time raw na parang gusto na niyang mag-give-up sa pinasok na career, lalo na at pagka-launch sa kanya ng Star Magic, nagkaroon ng pandemic at medyo na-set aside siyempre ang pag-push sana sa kanya ng management division ng ABS-CBN.

Ang ‘Love You Long Time’ na natuloy pa rin nilang i-shoot kahit nagka-pandemic ang nakapagbigay raw kay Eisel ng motivation.

Nagulat daw talaga siya na pumayag si Carlo na makatambal siya kahit baguhan pa lang siyang maituturing.

“Siyempre po, Carlo Aquino na po, napakagaling pong aktor. Ako po ay baguhan pa lang. Pero sabi niya po, maganda raw po kasi ang story kaya talagang tinanggap niya,” sey ni Eisel.

Ang discoverer pala ni Eisel ay si Johnny Manahan, so we asked her kung hindi ba siya niyayaya ni Mr. M, na ngayon ay consultant sa Sparkle GMA Artist Center?

Natuwa kami kay Eisels dahil hindi na siya nagpa-etchos pa sa kanyang sagot.

‘Yun pala, hindi na raw siya connected sa Star Magic. Nag-request siya for termination of her contract at sa ngayon, isa siyang freelancer.

Pero ayon kay Eisel, “Nagpapasalamat po ako sa Star Magic sa support po nila sa akin. Kahit po itong movie namin, they still support me.

“Now po, I’m just trying for a different opportunities naman po for me.”

Kung posible namang lumipat siya sa Sparkle GMA Artist Center dahil nandoroon na nga si Mr. M na discoverer niya, sey ni Eisel, hindi raw siya nagku-close ng door to anything.

Anyway, in fairness, impressed kami kay Eisel na hindi lang beauty dahil graduate pala siya ng U.S.T. for Travel Management course at cum laude, huh!

She’s into singing din kaya marami talagang talent si Eisel.