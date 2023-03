Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 29, 2023/Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 7 Misha/One Of A Kind, 3 Giaann Tsie, 13 She Is Sizzling, 12 Noh Sen Young Yana

R02 – 10 Our Secret, 7 Ace Up, 4 Chesapeake Bay, 8 Bigmouthbernie

R03 – 12 Gold Rush, 4 Song Bird, 5 This Is Your Day/Fast And Easy, 7 Sandigan

R04 – 3 Double Happiness, 7 Hang Loose, 1 Golden Eight, 2 Hunky Dory

R05 – 8 Ballistic Babe, 1 Roaring Kanyon, 2 Nards Bentetres, 7 Doktora

R06 – 14 Che Che, 9 High Quality, 11 Pharaoh’s Queen, 8 Achi Holly

R07 – 12 Can You Giub, 1 Double Rock, 8 TsetseBuretse, 9 Yakapin Mo Ako

Solo Pick: Our Secret

Longshot: Ballistic Babe, Can You Giub