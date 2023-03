Karambola ng 4 sasakyan; 1 patay, 7 sugatan

Isa ang patay habang pito ang sugatan matapos magsalpukan ang apat na sasakyan sa Lipa City, Batangas noong Lunes nang gabi.

Nasawi ang 17-anyos na binatilyo na nagmamaneho ng Toyota Vios habang ginagamot ngayon sa Lipa District Hospital at Divine Love General Hospital ang mga sugatan na sina Jomel Loto, 22, tricycle driver at sakay nitong asawa na si Maria Claudine, 24; Melvin Belino, 43, driver, at mga pasaherong sina Marilou Belino, Nancy Macuha at Richelle Macuha, mga estudyante at pawang nasa hustong gulang at pulis na si P/SSg. Niño Ian Leynes, 37-anyos.

Sa ulat ng Lipa City at batay sa kuha ng CCTV sa isang establisimyento sa lugar, nagsimula ang karambola nang araruhin ng humahagibis na Toyota Vios ang dalawang tricycle sa Lipa-Ibaan road, sa Barangay Mabini bandang alas-nuwebe nang gabi.

Unang sinalpok ng kotse ang nakahintong tricycle sa kanto na tatawid sana sa highway. Sa lakas ng pagkasalpok, bumaligtad ang kotse at tumilapon palabas ang biktima habang sumadsad naman ang traysikel sa bahay na nasa sa gilid ng kalsada.

Sunod na nasalpok ng bumaliktad na kotse ang sinundang tricycle at nakaladkad ito patungo sa kabilang lane dahilan para bumangga ito sa kasalubong na motorsiklo na minamaneho ni Leynes. Iniimbestigahan pa ang insidente. (Ronilo Dagos)