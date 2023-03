Kamara pinalaya 2 negosyanteng nag-imbak ng sibuyas

Inalis na ng House committee on agriculture and food ang contempt order laban sa dalawang opisyal ng cold storage facility na ikinulong kaugnay ng pagdinig sa hoarding at price manipulation ng sibuyas.

Kinumpirma ng chairperson ng komite na si Quezon Rep. Mark Enverga ang pag-alis ng contempt order laban kina Michael King Ang at George Ong ng Super 5 cold storage facility.

“The committee on Agriculture and Food, having received required documents and assured willingness to coo­perate in the succeeding hearings, una­nimously acted on the lifting of contempt order,” sabi ni Enverga.

Ang dalawa ay ikinulong sa gitna ng pagdinig noong Marso 21.

Hiniling ni Quezon Rep. Jayjay Suarez sa komite na i-contempt ang dalawa dahil sa pagbibigay umano ng magkakasalungat na sagot.

Dalawampung miyembro ng komite ang bumoto pabor sa mosyon ni Suarez. Tanging 13 lamang ang kailangan para maaprubahan ang mosyon.

Iniimbestigahan ng komite ni Enverga ang umano’y hoarding ng sibuyas na lumikha ng pansamantalang shortage kaya umakyat sa P700 ang kilo ng sibuyas noong Disyembre 2022 hanggang Enero. (Billy Begas/Eralyn Prado)