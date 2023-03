Julia, Nadine, Pia mas maiinit pa sa summer

Umaapoy na nga halos ang panahon, pinagliyab pa lalo nina Julia Barretto, Nadine Lustre, at Pia Wurtzbach ang temperatura ng summer.

Kanya-kanyang pasiklab ang tatlong Pinay beauties sa kanilang mga itsura sa kani-kanilang Instagram nang ibalandra ng mga ito ang kanilang bikini shots.

Labas ang puwet sa high back cut ng kanilang mga swimwear sina Nadine at Pia.

Si Nadine na nakatalikod sa larawan habang nasa tubig at lumuwa nang todo ang kanyang behind. Nagpalaway nga ‘yon sa mga kalalakihan. \

Si Pia naman ay nakadapa sa video post niya habang nagsa-sunbathing at nagbabasa.

Tambok na tambok ang pisngi ng behind ng Miss Universe 2015 sa suot niyang string bikini.

Walang pakundangan namang ipinawagwagan ni Julia ang pamatay niyang body form sa stand-up photo post niya suot naman ang two piece white bikini. Ito ang latest collection ng kanyang accessories business na ngayon ay tumatawid na rin sa clothing apparel.

Lantad hindi lang ang kurba ng katawan at abs ni Julia, kundi pati na ang tambok ng kanyang hiyas, isang katangian ng dalaga, kaya maraming barako tuloy ang inggit kay Gerald Anderson.

Naku, siguradong maraming mga kalalakihan na naman ang nagkasala sa pagpapantasya sa tatlong magagandang aktres.

Sylvia sinelebrate pati birthday ni Maine

Isang bonggang selebrasyon ang naganap sa pamilya ng mag-asawang Sylvia Sanchez at Art Atayde nang pagsabay-sabayin sa isang salu-salo ang kanilang iba’t ibang selebrasyon.

Tatlong magkakaibigang okasyon ang ipinagdiwang ng mga Atayde, ang 19th wedding anniversary ng mag-asawa, ang post birthday ni Maine Mendoza, at ang kakatapos rin lang na kaarawan ni Ria Atayde.

Ibinahagi ng premyadong aktres sa unang video sa kanyang Instagram post ang sabay-sabay nilang pag-awit ng happy birthday, kung saan nando’n ang apat.

Complete family attendance ang event dahil nandoroon ang dyowa ni Maine na si QC Representative Arjo Atayde, si Zanjoe Marudo na boyfriend naman ni Ria, at ang pamilya Atayde.

One big happy family sa photo opt ang itsura ng lahat, na sinamahan pa ni Zanjoe.

Isabelle may baby girl na

Sa ikatlong pagkakataon, nanay uli si Isabelle Daza nang ibalita niya ang kanyang pagsisilang ng sanggol (girl).

Nasa hospital bed pa si Isabelle sa Hong Kong habang karga niya ang baby.

Larawan ng isang kalmado at punong-puno ng pagmamahal na nanay ang itsura ni Isabelle sa larawan.

Hindi ipinakita ni Isabelle ang mukha ng kanyang baby. Nakatalikod ang sanggol sa larawan na nakaharap sa mukha ng aktres.

Mag-iisang linggo pa lang mula nang makapanganak si Isabelle nitong nakaraang March 23, pero ngayon lang ibinahagi ng aktres ang tungkol doon.

Inulan ng congratulatory messages si Isabelle sa bago nitong blessing mula sa mga kaibigan sa showbiz.

Nagpahayag din ng kasiyahan ang mga first time parent na sina Angelica Panganiban, Luis Manzano. Tugon ni Isabelle, ang kanyang baby ang ka-batch ng mga anak ng dalawa.

Si Raymond Gutierrez ang kumuha ng larawang ‘yon ni Isabelle at ng kanyang third baby.

Ayon sa editor naming si Jun Lalin, nagkataon na nasa Hong Kong si Mond at ilang mga kaibigan nila nina Isabelle at na-advance ang panganganak ng daughter ni Gloria Diaz.

Nakadalaw sa ospital sina Mond kaya nga siya ang kumuha ng picture na pinost ni Isabelle.

Xian nauna sa ‘promposal’

‘Sumakay’ na rin sa trend ng ‘promposal’ si Kim Chiu na ikinapanis ng ginawang ‘promposal’ ng mag-dyowang Andrea Brillantes at Ricci Rivero, na nag-viral sa socmed dahil umangkas daw ang mga ito sa ‘Born Pink’ sa Philippine Arena ng Blackpink.

Isinampal kasi ng isang fan sa kanyang tweet na mismong si Xian Lim ang umungot ng ‘promposal’ at hindi si Kim, hindi raw gaya ni Andrea na nagmistulang ‘bakla’ sa pakiusap na maging ‘date’ nya sa prom ang dyowang actor-cager.

Sa tweet ng fan, ipinakita nito ang apat na beses na ‘promposal’ ni Xian sa kanya sa magkakahiwalay na taon, mula 2013, 2014, 2015 hanggang 2016.

Sa apat na larawan, iba-iba ang naging istilo ni Xian sa pakiusap nito kay Kim na maging date niya sa ball.

Sumisigaw sa resibo ang malaking pagmamahal ni Xian kay Kim, at kung gaano ito ka-importante sa kanya.

Pinoste ito ng isang @AKForever2011 na may caption na, “The ball proposals of #KimXi before there were ball proposals/promposal.”

Nag-research nang todo ang fan para ipunin at ipamukha sa mga nagbibida sa ‘promposal’ ngayon na nauna na ang KimXi sa ganitong istilo.

Reaksyon naman ni Kim na tinatawag pa ang pansin ng dyowa, “Awwwww this is soooo I love you (apat na red heart emoji) @XianLim look!”

Pinupuri si Xian ng mga netizen at sinabing, “Xian Lim is very consistent. Bibihira na ang lalaking ganyan ngayon.”